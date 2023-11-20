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  4. ВИДЕО. Утренняя прогулка сборной Украины в Леверкузене
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 13:18 |
365
0

ВИДЕО. Утренняя прогулка сборной Украины в Леверкузене

Матч с Италией состоится сегодня в 21:45

20 ноября 2023, 13:18 |
365
0
ВИДЕО. Утренняя прогулка сборной Украины в Леверкузене
УАФ

Игроки сборной Украины по футболу провели традиционную утреннюю прогулку в Леверкузене перед решающим матчем отбора к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Италии.

Можно отметить, что все футболисты находятся в хорошем настроении и рады проводить время вместе. Михаил Мудрик воссоединился со своим другом Максимом Таловеровым, а Александру Зубкову точно нравится компания Романа Яремчука.

Матч, который сборной Украины нужно только выигрывать, состоится уже сегодня, 20 ноября, старт в 21:45. Игру примет стадион «Бай-арена» в Леверкузене, Германия.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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