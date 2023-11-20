ВИДЕО. Утренняя прогулка сборной Украины в Леверкузене

Игроки сборной Украины по футболу провели традиционную утреннюю прогулку в Леверкузене перед решающим матчем отбора к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Италии.

Можно отметить, что все футболисты находятся в хорошем настроении и рады проводить время вместе. Михаил Мудрик воссоединился со своим другом Максимом Таловеровым, а Александру Зубкову точно нравится компания Романа Яремчука.

Матч, который сборной Украины нужно только выигрывать, состоится уже сегодня, 20 ноября, старт в 21:45. Игру примет стадион «Бай-арена» в Леверкузене, Германия.