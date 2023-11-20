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  4. Андрей Шевченко высказался о матче с Италией и похвалил Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 11:50 |
1788
3

Андрей Шевченко высказался о матче с Италией и похвалил Лучано Спаллетти

Матч состоится 20 ноября в 21:45

20 ноября 2023, 11:50 |
1788
3
Андрей Шевченко высказался о матче с Италией и похвалил Лучано Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 Украина – Италия.

«Для Украины это очень важный матч. В этот вечер нам нечего терять. Я ожидаю в Леверкузене полный стадион и огромную поддержку. У Украины много хороших футболистов, показывающих хорошую игру в Европе. Италия мощная сборная, а Лучано Спаллетти отличный тренер, которого я уважаю», – сказал Шевченко.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Источник Calcionews24
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Молодець Андрюхо!!!Продовжуй поважати Спалетті,він також поважає але не тебе а Зеніт та бабло газпрома
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vbrjkf
Оце лизнув!
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