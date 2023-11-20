Андрей Шевченко высказался о матче с Италией и похвалил Лучано Спаллетти
Матч состоится 20 ноября в 21:45
Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 Украина – Италия.
«Для Украины это очень важный матч. В этот вечер нам нечего терять. Я ожидаю в Леверкузене полный стадион и огромную поддержку. У Украины много хороших футболистов, показывающих хорошую игру в Европе. Италия мощная сборная, а Лучано Спаллетти отличный тренер, которого я уважаю», – сказал Шевченко.
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.
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