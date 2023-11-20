Сверхтяжелый соперник. Украина никогда не побеждала сборную Италии

Сегодняшний решающий матч отбора к чемпионату Европы 2024 года между сборными Украины и Италии станет 10-м в истории противостояния двух национальных команд.

Статистика в предыдущих 9 матчах неутешительна для «сине-желтых», которым сегодня необходима только победа. 7 из 9 прошлых встреч заканчивались поражением Украины, а в 2 других матчах удалось добыть лишь ничью.

Напомним, последний матч сборной Украины в 2023 году состоится уже сегодня, 20 ноября в 21:45. На стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия) команда Сергея Реброва будет принимать Италию.