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  4. Сверхтяжелый соперник. Украина никогда не побеждала сборную Италии
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 11:31 |
961
4

Сверхтяжелый соперник. Украина никогда не побеждала сборную Италии

Сегодняшний поединок станет 10-м в истории противостояния

20 ноября 2023, 11:31 |
961
4
Сверхтяжелый соперник. Украина никогда не побеждала сборную Италии
УАФ

Сегодняшний решающий матч отбора к чемпионату Европы 2024 года между сборными Украины и Италии станет 10-м в истории противостояния двух национальных команд.

Статистика в предыдущих 9 матчах неутешительна для «сине-желтых», которым сегодня необходима только победа. 7 из 9 прошлых встреч заканчивались поражением Украины, а в 2 других матчах удалось добыть лишь ничью.

Напомним, последний матч сборной Украины в 2023 году состоится уже сегодня, 20 ноября в 21:45. На стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия) команда Сергея Реброва будет принимать Италию.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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AKAUNT2013
всі матчі відбору були програні, крім 2-х
товариських
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0
Владислав Рейский
самое время улучшить стат-ку
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0
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Володимир Олійник
то переможіть
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