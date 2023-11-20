На матче Украина – Италия будут заполнены трибуны

Вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал об интересных деталях противостояния за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

– Следует ли ожидать аншлага на стадионе в Леверкузене?

– Это очень важный матч для нашей национальной команды, решается судьба прямой путевки на Евро от группы С, поэтому ажиотаж среди болельщиков еще больше. Хотя в случае пусть и номинально домашних поединков главной команды страны, которые из-за полномасштабной войны проходят в разных европейских городах, интерес к сборной всегда высок. Поэтому трибуны в Леверкузене будут заполнены до отказа. Каждый из наших болельщиков получит флаг. Десятки тысяч таких флагов окрасят «БайАрену» в национальные цвета Украины и создадут действительно домашнюю атмосферу, что очень важно для футболистов и, надеюсь, лишь придаст им сил в этом ответственном матче.

– Сегодня святой для каждого украинца государственный гимн будет звучать с особой энергетикой?

– Наш гимн всегда звучит по-особенному, но на этот раз энергетикой непокорности его наполнит особый исполнитель. Это наш оперный певец Сергей Иваничук, история которого поразила Украину и весь мир. Получив пять пулевых ранений, он сумел выжить. Это человек невероятной силы духа и преданности родной стране. Сергей учился в Италии, но не смог продолжать обучение, когда началось полномасштабное вторжение рашистов. Он вернулся в Украину, занимался волонтерской деятельностью, помогал людям, пострадавшим от агрессора, в частности в организации эвакуации из зоны боевых действий в Харьковской и Сумской областях.

Во время одного из выездов получил пять пулевых ранений от вражеской ДРГ. Находился на грани жизни и смерти, но победил, потому что является украинцем с непокоренным духом. Сейчас он продолжает лечение в Германии и, к счастью, сохранил возможность петь, хотя у него раненое легкое. Он постоянно проводит благотворительные концерты и другие мероприятия, помогая собирать средства на волонтерские нужды, всего – уже более €2 млн.

– УАФ традиционно пригласила на матчи наших воинов?

– Да. Мы продолжаем наше сотрудничество с семьями погибших защитников Украины, которыми занимается фонд «Трибуна Героев». Как и на предыдущие домашние поединки, мы пригласили их и на матч со сборной Италии. Для нас это большая честь, а для близких погибших воинов – важная социальная поддержка, психологическая реабилитация и возможность поболеть за любимую команду.

Кроме того, на игре будут воины, которые проходят лечение и реабилитацию в Германии. Каждому из этих храбрых людей, которые пережили тяжелые испытания на фронте, сейчас также нужна наша поддержка. Каждый такой выезд на поединок сборной для них – это яркое событие в жизни, и мы с радостью помогаем организовать его для них. И это лишь малая часть того, что мы можем для них сделать.

– Кто будет выводить наших футболистов на поле «БайАрены»?

– Это дети наших военных и дети переселенцев, которые вынуждены были бежать из зоны боевых действий. Представляю, какие эмоции будут переполнять их в момент выхода на поле, и от этого становится особенно радостно. Эти дети столкнулись с большим испытанием в таком маленьком возрасте и нуждаются в особом внимании. Конечно, для них это событие будет незабываемым. Возможно, кого-то это вдохновит на будущую футбольную карьеру, и он или она будет вспоминать об этом в интервью для многомиллионной аудитории.

– Насколько важно, что номинально домашние матчи сборной проходят в разных городах Европы?

– Во-первых, это помогает нам привлекать дополнительную поддержку для фонда United24, который направляет полученные средства, в частности, на восстановление Украины. Во-вторых, это возможность охватить как можно большее количество наших болельщиков, проживающих в разных уголках Европы. Существует большое количество переселенцев, которые временно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. Конечно, среди них много болельщиков, и далеко не все могут себе позволить поездку на поединок национальной сборной в другую страну. Поэтому организация матчей в разных городах Европы – это дополнительный объединяющий инструмент для миллионов украинцев. Конечно, свое значение имеют и логистический и организационный факторы, которые также нужно учитывать в случае каждого номинально домашнего поединка. Нужно понимать, что организация матча за рубежом связана с существенными сложностями, которые нужно учитывать и решать.

Напомню, что национальная сборная уже проводила свои официальные домашние поединки в Польше, Чехии, Словакии. Мы благодарны за это правительствам, национальным ассоциациям и народам этих стран-друзей. Сейчас мы искренне благодарим правительство Германии, Немецкий футбольный союз, футбольный клуб «Байер» и город Леверкузен – за гостеприимный прием, за содействие и помощь в проведении важнейшего для нас матча со сборной Италии!

Матч, который сборной Украины нужно только выигрывать, состоится 20 ноября, старт в 21:45.