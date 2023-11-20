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  4. Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 10:57 |
1638
0

Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией

Тренер «Карпат» – о матче Украина – Италия

20 ноября 2023, 10:57 |
1638
0
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 Украина – Италия.

«Малиновский – проверенный годами и матчами игрок. Он может выйти на замену, а, скорее всего, так и будет, и выстрелить в любой момент. Руслану не нужно много времени, чтобы войти в игру, чтобы выдать пас через половину поля или забить с дальней дистанции, как он умеет и не раз это делал.

Тем более кто-кто, а Малиновский отлично знает Италию, их игроков. Он столько лет в Серии А играет. Да, сейчас он не очень хорошо играет в своем клубе, но это ничего не значит. Малиновский – футболист высокого уровня», – заявил Маркевич.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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