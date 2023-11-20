Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев в матче точно не сыграют
В понедельник в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» сборная Украины проведет номинально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Италии.
Заявка сборной Украины на матч с Италией
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык
Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Александр Тымчик, 21. Владислав Дубинчак, 22. Николай Матвиенко
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 14. Даниил Сикан
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев.
Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Испании
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок
1 левый хав Мудрык не брать в заявку Караваева который слева забил Кривбассу.
Клоунские агенты рулят.
Самое слабое звено защита.
Отбросить Таловерова оставить Бондаря и Матвиенко которые тупо позиционно дно на данный момент.
И Назарину отбросив зато есть Сидор)))))
Ааааа ору))).
И так уже 33 года самые замазанные играют.
ков в атаке Довбик, на воротах Бущан, в защите Миколенко-Матвиенко-Забарний-ХЗ