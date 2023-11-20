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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 10:09 | Обновлено 20 ноября 2023, 10:25
3825
9

Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией

Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев в матче точно не сыграют

20 ноября 2023, 10:09 | Обновлено 20 ноября 2023, 10:25
3825
9
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
УАФ

В понедельник в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» сборная Украины проведет номинально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Италии.

Заявка сборной Украины на матч с Италией

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Александр Тымчик, 21. Владислав Дубинчак, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 14. Даниил Сикан

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Максим Таловеров, Егор Назарина и Александр Караваев.

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 9
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Умник
Просто идиотизм.
1 левый хав Мудрык не брать в заявку Караваева который слева забил Кривбассу.
Клоунские агенты рулят.
Самое слабое звено защита.
Отбросить Таловерова оставить Бондаря и Матвиенко которые тупо позиционно дно на данный момент.
И Назарину отбросив зато есть Сидор)))))
Ааааа ору))).
И так уже 33 года самые замазанные играют.
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+1
Алексей Алексей
Караваєв хоч і не фонтан, але як джокер на заміну не завадив би.
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0
potemkin78
а с права в защите кто будет играть? Конопля или Тимчик? тот ещё выбор. в центре думаю Мудрик-Зинченко-Судаков-Степаненко-Циган
ков в атаке Довбик, на воротах Бущан, в защите Миколенко-Матвиенко-Забарний-ХЗ
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0
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Xvalenok03
Караваев рабочая лошадка. Без него туго придется.
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0
fifa2020
Караваєв мав бути в основі, шо за фігня? В нього не малий досвід на цій позиції в збірній, Конопля часто помиляється на рівному місці... Більшість проблем в Італії були через нього!
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0
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