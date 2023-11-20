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20 ноября 2023, 10:32 |
359
9

Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х

Портал FourFourTwo продолжает определять лучших футболистов в своих амплуа

20 ноября 2023, 10:32 |
359
9
Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших полузащитников 2000-х годов. Ранее издание определило лучших защитников 2000-х.

Журналисты издания на первое место поставили португальца Криштиану Роналду, выступавший в этот временной отрезок за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Вторую строчку занял француз Зинедин Зидан, третью – экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» бразилец Кака.

Топ-10 лучших полузащитников 2000-х (версия FourFourTwo)

• 1. Криштиану Роналду, Португалия
• 2. Зинедин Зидан, Франция
• 3. Кака, Бразилия
• 4. Хави, Испания
• 5. Андреа Пирло, Италия
• 6. Андрес Иньеста, Испания
• 7. Луиш Фигу, Португалия
• 8. Павел Недвед, Чехия
• 9. Деку, Португалия
• 10. Фрэнк Лэмпард, Англия

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Криштиану Роналду Зинедин Зидан Кака Хави Андреа Пирло Андрес Иньеста Луиш Фигу Павел Недвед Деку Фрэнк Лэмпард FourFourTwo рейтинг
Источник FourFourTwo
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potemkin78
странно а где Рональдиньо?
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Юрий Бойко
Без Джерарда та Скоулза, але з Деку, Пірло та Недведом 
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+1
roman75zpr
Сплошной Реал - Барса
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0
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luceorius
 Роналду перекинути до найкращих нападників, а 10-е місце віддати Джерарду - виглядатиме органічніше.
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0
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KIPR ALECS
Месси более пз чем Рон...не? Гигз, Скоулз, Рональдинью, Модрич....Деку
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0
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