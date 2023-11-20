Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших полузащитников 2000-х годов. Ранее издание определило лучших защитников 2000-х.

Журналисты издания на первое место поставили португальца Криштиану Роналду, выступавший в этот временной отрезок за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Вторую строчку занял француз Зинедин Зидан, третью – экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» бразилец Кака.

Топ-10 лучших полузащитников 2000-х (версия FourFourTwo)

• 1. Криштиану Роналду, Португалия

• 2. Зинедин Зидан, Франция

• 3. Кака, Бразилия

• 4. Хави, Испания

• 5. Андреа Пирло, Италия

• 6. Андрес Иньеста, Испания

• 7. Луиш Фигу, Португалия

• 8. Павел Недвед, Чехия

• 9. Деку, Португалия

• 10. Фрэнк Лэмпард, Англия