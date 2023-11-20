Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Портал FourFourTwo продолжает определять лучших футболистов в своих амплуа
Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших полузащитников 2000-х годов. Ранее издание определило лучших защитников 2000-х.
Журналисты издания на первое место поставили португальца Криштиану Роналду, выступавший в этот временной отрезок за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Вторую строчку занял француз Зинедин Зидан, третью – экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» бразилец Кака.
Топ-10 лучших полузащитников 2000-х (версия FourFourTwo)
• 1. Криштиану Роналду, Португалия
• 2. Зинедин Зидан, Франция
• 3. Кака, Бразилия
• 4. Хави, Испания
• 5. Андреа Пирло, Италия
• 6. Андрес Иньеста, Испания
• 7. Луиш Фигу, Португалия
• 8. Павел Недвед, Чехия
• 9. Деку, Португалия
• 10. Фрэнк Лэмпард, Англия
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