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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война делает матч Украина – Италия еще более эпичным»
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 10:15 |
911
4

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война делает матч Украина – Италия еще более эпичным»

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» – о матче украинской сборной

20 ноября 2023, 10:15 |
911
4
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война делает матч Украина – Италия еще более эпичным»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 Украина – Италия.

«Половина сборной Украины состоит из футболистов, которых я тренировал, взяв их под свою опеку, когда они были еще совсем молодыми в донецком «Шахтере» и киевском «Динамо». Они пригласили меня в момент, когда вся нация живет с большим ожиданием и волнением, на матч, который может стать историческим. Понятно, что продолжающаяся война делает матч еще более эпичным. На поле игроки вынесут страдания и гордость всей страны», – сказал Луческу.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Мирча Луческу сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Владимир Зеленский Евро-2024 Украина - Италия
Источник Украинский футбол
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Комментарии 4
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Gagik
епічно буде, якщо всю основу збірної призвуть в армію, і вони там опиняться, оце буде рівність і мотивація звичайним людям йти воювати
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0
Xvalenok03
1. Не очень понял о чем это он. То ли его пригласили посетить игру, то ли он рассказывает как взял опекунство над кем-то.
2. Война не помешала ему давать интервью руснявым сми.
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0
Swed
Зачем писать про бывшего кого то?   Ведь настоящие болельщики и читатели этого сайта прекрасно знают кто такой Мирча  Луческу.   Только теперь надо про него писать:  Мирча Михайлович Луческу.  Или хотя бы М.М. Луческу.
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0
MrStepanovM .
було б не погано щоб до своєї роботи в ДК ставився більш ретельно, епічний клоун
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-1
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Теннис
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