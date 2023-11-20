Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война делает матч Украина – Италия еще более эпичным»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 Украина – Италия.

«Половина сборной Украины состоит из футболистов, которых я тренировал, взяв их под свою опеку, когда они были еще совсем молодыми в донецком «Шахтере» и киевском «Динамо». Они пригласили меня в момент, когда вся нация живет с большим ожиданием и волнением, на матч, который может стать историческим. Понятно, что продолжающаяся война делает матч еще более эпичным. На поле игроки вынесут страдания и гордость всей страны», – сказал Луческу.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.