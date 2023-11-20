Раскатал губу. Новак Джокович назвал свои цели на 2024 год

Лучший теннисист мира серб Новак Джокович после победы на Итоговом турнире АТР, которой подвел черту под сезоном-2023, ставит перед собой амбициозные цели на следующий год.

«Что ж, можно выиграть четыре турнира «Большого шлема» и олимпийское золото. У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится.

Драйв, который у меня есть, все еще здесь, – приводит слова 36-летнего Джоковича Reuters. – Мое тело хорошо служило, хорошо слушалось меня. Меня окружает отличная команда. Мотивация, особенно на крупных турнирах, все еще присутствует. Это по-прежнему вдохновляет меня продолжать».