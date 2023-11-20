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  4. Раскатал губу. Новак Джокович назвал свои цели на 2024 год
ATP
20 ноября 2023, 10:00 |
368
1

Раскатал губу. Новак Джокович назвал свои цели на 2024 год

У серба все еще присутствует мотивация на крупных турнирах

20 ноября 2023, 10:00 |
368
1
Раскатал губу. Новак Джокович назвал свои цели на 2024 год
Globallookpress. Новак Джокович

Лучший теннисист мира серб Новак Джокович после победы на Итоговом турнире АТР, которой подвел черту под сезоном-2023, ставит перед собой амбициозные цели на следующий год.

«Что ж, можно выиграть четыре турнира «Большого шлема» и олимпийское золото. У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится.

Драйв, который у меня есть, все еще здесь, – приводит слова 36-летнего Джоковича Reuters. – Мое тело хорошо служило, хорошо слушалось меня. Меня окружает отличная команда. Мотивация, особенно на крупных турнирах, все еще присутствует. Это по-прежнему вдохновляет меня продолжать».

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Новак Джокович Итоговый турнир ATP теннис рейтинг ATP
Источник Reuters
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Максим Колісник
Ніколи не подобалось як грає Джокович, і зараз не подобається, але треба визнати - він ідеальний спортсмен з точки зору досягнення результату, важко уявити когось кращого в якомусь з видів спорту.
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