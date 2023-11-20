Ефим КОНОПЛЯ: «Чувствуем ответственность перед Украиной и нашими воинами»

Защитник сборной Украины по футболу Ефим Конопля высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

«Ждем важную игру и поддержку. Чувствуем ответственность перед болельщиками, Украиной и нашими воинами. Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Убежден, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!», – написал Конопля в своем инстаграмме.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.