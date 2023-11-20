Сборная Португалии установила национальный рекорд

Сборная Португалии завершила отборочный цикл Евро-2024 домашней победой над Исландией (2:0). Голы забили Бруну Фернандеш и Рикарду Орта. Португальцы взяли максимум очков – 30 из 30-ти. Также они добились фантастической разницы мячей 36:2.

Сборная Португалии впервые в своей истории прошла квалификацию к крупному турниру, выиграв все матчи, сообщает местная федерация футбола. Если же говорить конкретно об отборе Евро-2024, то только сборная Франции может его пройти со 100-процентным показателем. Однако французы сыграют восемь матчей, а не десять, как португальцы.

Стоит отметить, что в отборе к золотому для себя Евро-2016 сборная Португалии в восьми матчах добыла семь побед и потерпела одно поражение.

Esta fica para a história: Portugal termina a qualificação só com vitórias pela primeira vez! #VesteABandeira pic.twitter.com/oEmQWQOuyo — Portugal (@selecaoportugal) November 20, 2023