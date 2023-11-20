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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 20 ноября 2023, 06:36
3412
0

Сборная Португалии установила национальный рекорд

История переписана

20 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 20 ноября 2023, 06:36
3412
0
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии завершила отборочный цикл Евро-2024 домашней победой над Исландией (2:0). Голы забили Бруну Фернандеш и Рикарду Орта. Португальцы взяли максимум очков – 30 из 30-ти. Также они добились фантастической разницы мячей 36:2.

Сборная Португалии впервые в своей истории прошла квалификацию к крупному турниру, выиграв все матчи, сообщает местная федерация футбола. Если же говорить конкретно об отборе Евро-2024, то только сборная Франции может его пройти со 100-процентным показателем. Однако французы сыграют восемь матчей, а не десять, как португальцы.

Стоит отметить, что в отборе к золотому для себя Евро-2016 сборная Португалии в восьми матчах добыла семь побед и потерпела одно поражение.

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Источник Sport.ua
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