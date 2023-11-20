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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 06:12
118
0

ОРТА: «Сборную Португалии ждет отличный чемпионат Европы»

Он забил после передачи Криштиану Роналду

20 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 06:12
118
0
ОРТА: «Сборную Португалии ждет отличный чемпионат Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикарду Орта

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Орта высказался после матча с Исландией (2:0), в котором он установил окончательный счет.

«Это была хорошая игра, с небольшим количеством голов, если посмотреть, сколько моментов мы создали. Но наша цель была достигнута. Сборная Португалии хотела одержать десять побед и идеально завершить отбор, что мы и сделали.

До Евро-2024 еще есть время, но эта кампания вселяет в нас большую уверенность. У нас очень качественная команда, с высокой конкурентоспособностью, подготовка очень интенсивная, что позволяет нам играть на высоком уровне против всех команд. Именно это позволило нам забить 36 голов. Чего мы можем ожидать от Португалии, так это сильной команды, которая будет бороться за победу во всех играх, и я уверен, что нас ждет отличный Евро», – приводит слова Рикарду Орты официальный сайт УЕФА.

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Рикарду Орта сборная Португалии по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Источник УЕФА
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