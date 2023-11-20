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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 05:40 | Обновлено 20 ноября 2023, 05:43
203
0

ЛУКАКУ о своем покере: «Нечто особенное, сегодня день рождения моего сына»

Форвард установил рекорд

20 ноября 2023, 05:40 | Обновлено 20 ноября 2023, 05:43
203
0
ЛУКАКУ о своем покере: «Нечто особенное, сегодня день рождения моего сына»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал комментарий после матча с Азербайджаном (5:0).

«Это нечто особенное. Это также день рождения моего сына. Я, конечно, рад за команду, поскольку все было выполнено. Мы сыграли хорошо.

Мы не проиграли ни одного матча. Это важно. Я стараюсь вселить в молодых игроков уверенность. У них есть менталитет. Мы должны продолжать в том же духе – я думаю, мы можем многого добиться», – приводит слова Ромелу Лукаку официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Лукаку установил рекорд результативности в рамках одной квалификации чемпионата Европы.

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Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу сборная Азербайджана по футболу чемпионат Европы по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
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