ЛУКАКУ о своем покере: «Нечто особенное, сегодня день рождения моего сына»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал комментарий после матча с Азербайджаном (5:0).

«Это нечто особенное. Это также день рождения моего сына. Я, конечно, рад за команду, поскольку все было выполнено. Мы сыграли хорошо.

Мы не проиграли ни одного матча. Это важно. Я стараюсь вселить в молодых игроков уверенность. У них есть менталитет. Мы должны продолжать в том же духе – я думаю, мы можем многого добиться», – приводит слова Ромелу Лукаку официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Лукаку установил рекорд результативности в рамках одной квалификации чемпионата Европы.