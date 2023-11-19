Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:25
1068
0

ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия

Игра состоится 20 ноября в 21:45

19 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:25
1068
0
ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия
УАФ. Сергей Ребров

В понедельник, 20 ноября, состоится матч квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Италии.

Игра пройдет в Леверкузене на стадионе «БайАрена». Для обеих команд это будет определяющий матч отбора к чемпионату Европы-2024, поскольку они имеют одинаковое количество зачетных баллов (по 13) и претендуют только на один пропуск на международный форум.

Украинцы и итальянцы уже встречались в рамках текущего отборочного цикла – «Скуадра Адзурра» победила со счетом 2:1. Сборная Италии во время международной паузы в ноябре обыграла Северную Македонию (5:2), тогда как Украина победила польскую «Лехию» в товарищеской встрече (2:0).

Наставник украинской сборной Сергей Ребров в преддверии игры поделился мнениями об этом матче.

ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия

По теме:
Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда
Испания победила Грузию, Норвегия без Холанда поделила очки с Шотландией
Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступает Словакии
Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 Украина - Италия видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене
Футбол | 19 ноября 2023, 21:35 0
ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене
ФОТО. Живут на Бай-Арене. Сборная провела открытую тренировку в Леверкузене

Проданы все 30 тысяч билетов на игры отбора Евро-2024 между Украиной и Италией

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 19 ноября 2023, 08:30 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Футбол | 19.11.2023, 18:05
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Футбол | 19.11.2023, 16:12
Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 19.11.2023, 17:45
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри: «После победы над Усиком оставлю себе только пояс WBC»
Тайсон Фьюри: «После победы над Усиком оставлю себе только пояс WBC»
18.11.2023, 03:20 1
Бокс
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
19.11.2023, 00:15
Футбол
Беллью рассказал, с него началось падение Джошуа
Беллью рассказал, с него началось падение Джошуа
18.11.2023, 13:50
Бокс
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 36
Теннис
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
18.11.2023, 13:56 157
Футбол
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
18.11.2023, 07:40 1
Бокс
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
18.11.2023, 16:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем