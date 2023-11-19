В понедельник, 20 ноября, состоится матч квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Италии.

Игра пройдет в Леверкузене на стадионе «БайАрена». Для обеих команд это будет определяющий матч отбора к чемпионату Европы-2024, поскольку они имеют одинаковое количество зачетных баллов (по 13) и претендуют только на один пропуск на международный форум.

Украинцы и итальянцы уже встречались в рамках текущего отборочного цикла – «Скуадра Адзурра» победила со счетом 2:1. Сборная Италии во время международной паузы в ноябре обыграла Северную Македонию (5:2), тогда как Украина победила польскую «Лехию» в товарищеской встрече (2:0).

Наставник украинской сборной Сергей Ребров в преддверии игры поделился мнениями об этом матче.

ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия