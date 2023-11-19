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Кипр
19.11.2023 18:00 – FT 1 : 0
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19 ноября 2023, 22:33 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:38
44
0

ВИДЕО. Кипр выиграл домашний спарринг у Литвы благодаря голу Питтаса

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 19 ноября

19 ноября 2023, 22:33 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:38
44
0
ВИДЕО. Кипр выиграл домашний спарринг у Литвы благодаря голу Питтаса
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября прошел товарищеский матч, в котором Кипр дома обыграл Литву (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол забил Иоаннис Питтас на 22-й минуте.

Товарищеский матч

19 ноября, Колосси (Кипр)

Кипр – Литва – 1:0

Голы: Питтас, 22

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
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Источник Sport.ua
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