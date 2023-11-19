Товарищеские матчи
Чемпионат Европы19 ноября 2023, 22:33 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:38
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ВИДЕО. Кипр выиграл домашний спарринг у Литвы благодаря голу Питтаса
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 19 ноября
19 ноября 2023, 22:33 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:38
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19 ноября прошел товарищеский матч, в котором Кипр дома обыграл Литву (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный гол забил Иоаннис Питтас на 22-й минуте.
Товарищеский матч
19 ноября, Колосси (Кипр)
Кипр – Литва – 1:0
Голы: Питтас, 22
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
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