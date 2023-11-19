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  4. Лучано Спаллетти ответил, почему он поздравил зенит с чемпионством
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:08
2896
8

Лучано Спаллетти ответил, почему он поздравил зенит с чемпионством

Итальянец считает, что некорректно привязывать спорт к конфликтам

19 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:08
2896
8
Лучано Спаллетти ответил, почему он поздравил зенит с чемпионством
figc.it. Лучано Спалетти

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти перед матчем отбора Евро-2024 против сборной Украины ответил на вопрос, почему он поздравил свой бывший клуб «зенит» с чемпионством страны 404.

«В этой команде много футболистов и людей с которыми я работал, они меня поздравили с чемпионством в Серии А, а я поздравил их с чемпионством в российской лиге, я имею на это полноценное право. Я считаю, что некорректно привязывать спорт к конфликтам, с которыми я не согласен. Итальянцы тоже многострадальный народ. Я надеюсь, что конфликт в Украине скоро закончится», – сказал Спаллетти.

Напомним, в мае Лучано Спаллетти записал видео, в котором поздравил питерский «зенит» с победой в российском чемпионате.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Зенит Санкт-Петербург
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 9
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В Україні немає ніякого конфлікту, в Україні йде війна внаслідок російської військової агресії. Те, що Спалетті виправдується тезами російської пропаганди говорить більше, ніж його порожні слова.
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+16
Евгений Кожушко
Ублюдок продажний.
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+4
PETP0
Мра3ь
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+3
samird
"Конфлікт"? Конфлікт у тебе був с Де Лаурентісом (я так розумію ви варті один одного - обидва моральні уроди), ушлепінь ти лисий. Багатостраждальний? Це той, який разом з гітлером українців вбивав у Другу світову? Він схоже зовсім прибитий, або напрочуд неграмотний. Як же добре було б, щоб наша збірна тебе завтра як слід "привітала".  А ще краще було б тебе взяти на ціпок та притягти до Авдіївки, аби ти там з кацапами в футбол пограв (може і друзів якихось би зустрів), який поза політикою. Нема слів.
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+1
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Michael Savchyn
За вто 'го треба видримбати як червак ріпу!
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+1
DaVinci
Ну з його боку все логічно. Якби нам це не було противно, але Спалетті, там заробляє гроші. І заробляє він їх і зараз 
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-3
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