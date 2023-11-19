Лучано Спаллетти ответил, почему он поздравил зенит с чемпионством

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти перед матчем отбора Евро-2024 против сборной Украины ответил на вопрос, почему он поздравил свой бывший клуб «зенит» с чемпионством страны 404.

«В этой команде много футболистов и людей с которыми я работал, они меня поздравили с чемпионством в Серии А, а я поздравил их с чемпионством в российской лиге, я имею на это полноценное право. Я считаю, что некорректно привязывать спорт к конфликтам, с которыми я не согласен. Итальянцы тоже многострадальный народ. Я надеюсь, что конфликт в Украине скоро закончится», – сказал Спаллетти.

Напомним, в мае Лучано Спаллетти записал видео, в котором поздравил питерский «зенит» с победой в российском чемпионате.