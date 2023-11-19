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Испания
19 ноября 2023, 21:25 |
1554
0

Стала известна главная трансферная цель Барселоны на будущее лето

Этот игрок уже выступает за «блау-гранас» на правах аренды

19 ноября 2023, 21:25 |
1554
0
Стала известна главная трансферная цель Барселоны на будущее лето
ФК Барселона. Жоау Канселу

Руководство каталонской «Барселоны», недовольное работой легенды клуба Хави на тренерском мостике и поставившее ему ультиматум, определилось с трансферными целями на лето 2024 года.

По информации Mundo Deportivo, главной задачей для «блау-гранас» будет сохранить в своих рядах флангового защитника Жоау Канселу, выступающего в столице Каталонии на правах аренды (контракт португальца принадлежит «Манчестер Сити»). Также в планах каталонцев подписание опорного полузащитника, на позицию которого рассматриваются три кандидатуры – Мартин Субименди из «Реал Сосьедада», Бруно Гимараеш из «Ньюкасла» и Эдерсон из «Аталанты».

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Барселона Жоау Канселу Манчестер Сити Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эдерсон Мартин Субименди Бруно Гимараеш
Источник Mundo Deportivo
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