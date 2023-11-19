Стала известна главная трансферная цель Барселоны на будущее лето

Руководство каталонской «Барселоны», недовольное работой легенды клуба Хави на тренерском мостике и поставившее ему ультиматум, определилось с трансферными целями на лето 2024 года.

По информации Mundo Deportivo, главной задачей для «блау-гранас» будет сохранить в своих рядах флангового защитника Жоау Канселу, выступающего в столице Каталонии на правах аренды (контракт португальца принадлежит «Манчестер Сити»). Также в планах каталонцев подписание опорного полузащитника, на позицию которого рассматриваются три кандидатуры – Мартин Субименди из «Реал Сосьедада», Бруно Гимараеш из «Ньюкасла» и Эдерсон из «Аталанты».