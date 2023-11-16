Барселона недовольна работой Хави и поставила ультиматум легенде клуба

Руководство каталонской «Барселоны» имеет ощутимое недовольство по поводу работы Хави в качестве главного тренера «сине-гранатовых» и всерьез рассматривает возможность смены наставника.

По информации инсайдера Хосе Альвареса, выступавшего в эфире Chiringuito TV, судьба 43-летнего специалиста будет зависеть от ближайших результатов. В частности, руководство «блау-гранас» ожидает от команды выхода как минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также борьбу за золотые награды в чемпионате Испании.

Как сообщает источник, для легенды клуба, сыгравшего за «Барселону» за 17 лет карьеры более 750 матчей, уже подыскали замену. Вместо него возглавить «Барселону» может экс-защитник команды Рафаэль Маркес, который выступал за каталонцев в 2003-2010 годах, а ныне работает с молодежной командой «блау-гранас».