Барселона недовольна работой Хави и поставила ультиматум легенде клуба
Каталонцы уже нашли замену нынешнему наставнику
Руководство каталонской «Барселоны» имеет ощутимое недовольство по поводу работы Хави в качестве главного тренера «сине-гранатовых» и всерьез рассматривает возможность смены наставника.
По информации инсайдера Хосе Альвареса, выступавшего в эфире Chiringuito TV, судьба 43-летнего специалиста будет зависеть от ближайших результатов. В частности, руководство «блау-гранас» ожидает от команды выхода как минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также борьбу за золотые награды в чемпионате Испании.
Как сообщает источник, для легенды клуба, сыгравшего за «Барселону» за 17 лет карьеры более 750 матчей, уже подыскали замену. Вместо него возглавить «Барселону» может экс-защитник команды Рафаэль Маркес, который выступал за каталонцев в 2003-2010 годах, а ныне работает с молодежной командой «блау-гранас».
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