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  4. Барселона недовольна работой Хави и поставила ультиматум легенде клуба
Испания
16 ноября 2023, 14:54 |
587
2

Барселона недовольна работой Хави и поставила ультиматум легенде клуба

Каталонцы уже нашли замену нынешнему наставнику

16 ноября 2023, 14:54 |
587
2
Барселона недовольна работой Хави и поставила ультиматум легенде клуба
ФК Барселона. Хави

Руководство каталонской «Барселоны» имеет ощутимое недовольство по поводу работы Хави в качестве главного тренера «сине-гранатовых» и всерьез рассматривает возможность смены наставника.

По информации инсайдера Хосе Альвареса, выступавшего в эфире Chiringuito TV, судьба 43-летнего специалиста будет зависеть от ближайших результатов. В частности, руководство «блау-гранас» ожидает от команды выхода как минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также борьбу за золотые награды в чемпионате Испании.

Как сообщает источник, для легенды клуба, сыгравшего за «Барселону» за 17 лет карьеры более 750 матчей, уже подыскали замену. Вместо него возглавить «Барселону» может экс-защитник команды Рафаэль Маркес, который выступал за каталонцев в 2003-2010 годах, а ныне работает с молодежной командой «блау-гранас».

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Хави Барселона Рафаэль Маркес чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Источник Twitter
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Игорь Хомиченко
Динамовские сердца v2 0
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Владислав Антонов
Не вийшло з Хаві Гвардіоли-2, проте якщо призначать тренером Маркеса, то це взагалі буде зашквар.
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