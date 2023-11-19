Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 20:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:44
1116
2

Источник: четыре клуба УПЛ не поддержали созыв нового конгресса УАФ

Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер не поддерживают отставку Павелко

19 ноября 2023, 20:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:44
1116
2
Источник: четыре клуба УПЛ не поддержали созыв нового конгресса УАФ
УАФ

Недавно клубы УПЛ большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ.

На заседании планируется отправить в отставку Андрея Павелко и назначить нового президента.

УПЛ – коллективный член УАФ, то есть организация имеет один из 45 голосов.

Решение поддержали 12 клубов, три – воздержались, а еще один не участвовал в опросе.

По информации KDK, эти 4 клуба, не поддержавшие шаги по отставке Андрея Павелко – Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер.

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Андрей Павелко Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Шахтер Донецк Днепр-1 Металлист 1925
Источник KDK
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
А кто-то сомневался, что эти клубы не будут поддерживать павелку? Ведь финсировались эти клубы олигархами, с которыми на короткой ноге был этот мошенник и вор, по совместительству и предводитель ОПГ УАФ? Тут  еще появилась информация, что подсуетились в одесской областной ассоциации футбола, которые долго молчали по этому поводу, думали что пронесет... Назначили внеочередную конференцию и заодно попробуют  выбрать нового председателя ассоциации, взамен сбежавшего из Украины бывшего министра здравоохранения Степанова. Только делается это с громадными нарушениями своего-же Устава, по всей вероятности, чтобы потом сделать невинные глазки, когда суд отменить все их решения. Спешат поймать рыбку в мутной воде воюющей Украины...
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+1
avk2307
тіпа один з 45 голосів якщо більшість клубів проголосує за зміну павелки?
А інші 44 хто? Протасов, Михайличенко та Луччі з Монзуль і їм подібні?
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0
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