Источник: четыре клуба УПЛ не поддержали созыв нового конгресса УАФ

Недавно клубы УПЛ большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ.

На заседании планируется отправить в отставку Андрея Павелко и назначить нового президента.

УПЛ – коллективный член УАФ, то есть организация имеет один из 45 голосов.

Решение поддержали 12 клубов, три – воздержались, а еще один не участвовал в опросе.

По информации KDK, эти 4 клуба, не поддержавшие шаги по отставке Андрея Павелко – Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер.