Украина. Премьер лига19 ноября 2023, 20:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:44
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Источник: четыре клуба УПЛ не поддержали созыв нового конгресса УАФ
Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер не поддерживают отставку Павелко
19 ноября 2023, 20:38 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:44
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Недавно клубы УПЛ большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ.
На заседании планируется отправить в отставку Андрея Павелко и назначить нового президента.
УПЛ – коллективный член УАФ, то есть организация имеет один из 45 голосов.
Решение поддержали 12 клубов, три – воздержались, а еще один не участвовал в опросе.
По информации KDK, эти 4 клуба, не поддержавшие шаги по отставке Андрея Павелко – Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер.
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