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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 20:42 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:21
1137
0

СПАЛЛЕТТИ: «Фаворита нет. Украина сыграет в атакующий футбол»

Наставник итальянской сборной – о матче против Украины

19 ноября 2023, 20:42 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:21
1137
0
СПАЛЛЕТТИ: «Фаворита нет. Украина сыграет в атакующий футбол»
УАФ. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от решающего матча отбора Евро-2024 против сборной Украины.

«Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита. Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол. Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю.

У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем. Мы должны быть внимательными, ведь Украина – очень умелая команда», – заявил Спаллетти.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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