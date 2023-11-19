СПАЛЛЕТТИ: «Фаворита нет. Украина сыграет в атакующий футбол»

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от решающего матча отбора Евро-2024 против сборной Украины.

«Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита. Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол. Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю.

У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем. Мы должны быть внимательными, ведь Украина – очень умелая команда», – заявил Спаллетти.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.