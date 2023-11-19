Сергей РЕБРОВ: «Мы играем не за Зеленского, а для наших людей»

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

– Не говорили ли вы с Владимиром Зеленским накануне?

– Нет, не говорил, думаю, у него сейчас есть более важные вещи. Он всегда поддерживает нас, желает удачи, очень интересуется футболом. Конечно, у него есть более важные дела, мы это понимаем. Но мы играем не за Зеленского, а для наших людей, для тех, кто нас поддерживает. Все игроки сборной готовы на завтра.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.