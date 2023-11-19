Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Мы играем не за Зеленского, а для наших людей»
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 20:24 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:40
2492
2

Сергей РЕБРОВ: «Мы играем не за Зеленского, а для наших людей»

Тренер сборной Украины – о матче против Италии

19 ноября 2023, 20:24 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:40
2492
2
Сергей РЕБРОВ: «Мы играем не за Зеленского, а для наших людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

– Не говорили ли вы с Владимиром Зеленским накануне?

– Нет, не говорил, думаю, у него сейчас есть более важные вещи. Он всегда поддерживает нас, желает удачи, очень интересуется футболом. Конечно, у него есть более важные дела, мы это понимаем. Но мы играем не за Зеленского, а для наших людей, для тех, кто нас поддерживает. Все игроки сборной готовы на завтра.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Леверкузене
Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию
ФОТО. Для сборной Италии уже изготовили форму для участия на Евро-2024
Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 Украина - Италия Владимир Зеленский
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Футбол | 19 ноября 2023, 00:15 0
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть

18 ноября Швейцария, Румыния и Нидерланды получили путевки на ЧЕ в Германии

Тренер сборной Италии оценил Украину перед решающим матчем отбора Евро
Футбол | 19 ноября 2023, 17:11 12
Тренер сборной Италии оценил Украину перед решающим матчем отбора Евро
Тренер сборной Италии оценил Украину перед решающим матчем отбора Евро

Лучано Спаллетти уверен в своих игроках

СПАЛЛЕТТИ: «Завтра не будет фаворита. Украина сыграет в атакующий футбол»
Футбол | 19.11.2023, 20:42
СПАЛЛЕТТИ: «Завтра не будет фаворита. Украина сыграет в атакующий футбол»
СПАЛЛЕТТИ: «Завтра не будет фаворита. Украина сыграет в атакующий футбол»
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 19.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
Футбол | 19.11.2023, 10:06
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Бензар Євген
Молодець Сергію Станіславович. Не дуполиз. А то інші розказують такі солодкі речі як дорвуться до мікрофону що соромно за них самих буває.
Ответить
+2
Vitaly H
які питання задає сміливий журналіст. І не боїться нікого і нічого ! ОРЕЛ !  Не маєте бажання лизнути дупу найвеличнішому лідору усіх часів ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
17.11.2023, 20:25 32
Футбол
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
17.11.2023, 23:39
Футбол
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
18.11.2023, 09:40
Бокс
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 40
Футбол
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
18.11.2023, 13:56 157
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
18.11.2023, 11:04 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем