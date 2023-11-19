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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Матч Украина – Италия будет очень осторожным с обеих сторон»
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:02
284
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Матч Украина – Италия будет очень осторожным с обеих сторон»

Экс-игрок украинской сборной о матче против Италии

19 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:02
284
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Матч Украина – Италия будет очень осторожным с обеих сторон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Шелаев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Зари» Олег Шелаев поделился ожиданиями от решающего поединка квалификации Евро-2024 Украина – Италия.

«Ожидаю интересную игру и победу. На кону поставлено все в плане выхода на Евро-2024. На мой взгляд, игра будет очень аккуратная с обеих сторон. Команды будут ждать своего шанса – ошибки соперника.

В игре с ними у нас будет несколько козырей. Во-первых: мы не играли, как они, напряженную отборочную игру накануне этого матча, Ту товарищескую с польской «Лехией» я не считаю. Во-вторых: практически все наши игроки, выступающие за границей, приехали в расположение нашей команды в отличном настроении и в хорошей форме. В своих чемпионатах они забили много голов и хорошо смотрятся. Для нас это дополнительный импульс.

Главное, чтобы не теряли мяч на своей половине поля. Выложились и показали свой лучший результат. Пусть ребята знают, что их на поле будет не одиннадцать. Я буду с ними двенадцатым игроком. Буду смотреть, буду переживать», – сказал Шелаев.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Источник Украинский футбол
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