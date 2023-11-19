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Major League Soccer
19 ноября 2023, 19:37 |
209
0

Давид Де Хеа может стать одноклубником Лионеля Месси

Испанский голкипер отказался переезжать в Саудовскую Аравию

19 ноября 2023, 19:37 |
209
0
Давид Де Хеа может стать одноклубником Лионеля Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Де Хеа

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа может стать одноклубником Лионеля Месси в американском «Интер Майами».

33-летний голкипер отказался переходить в один из клубов Саудовской Аравии. Не убедила голкипера даже зарплата в 500 тысяч фунтов в неделю. По сообщениям испанского издания Marca, к Де Хеа проявляет интерес американский клуб «Интер Майами» и ряд команд из Ла Лиги.

Напомним, Де Хеа с лета текущего года находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось о том, что он может подписать контракт с «Бетисом».

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Давид Де Хеа Интер Майами Лионель Месси трансферы Major League Soccer (MLS)
Источник Marca
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