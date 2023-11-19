Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа может стать одноклубником Лионеля Месси в американском «Интер Майами».

33-летний голкипер отказался переходить в один из клубов Саудовской Аравии. Не убедила голкипера даже зарплата в 500 тысяч фунтов в неделю. По сообщениям испанского издания Marca, к Де Хеа проявляет интерес американский клуб «Интер Майами» и ряд команд из Ла Лиги.

Напомним, Де Хеа с лета текущего года находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось о том, что он может подписать контракт с «Бетисом».