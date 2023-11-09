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  4. Клуб Ла Лиги может подписать Де Хеа в январе
Испания
09 ноября 2023, 17:09 |
507
0

Клуб Ла Лиги может подписать Де Хеа в январе

«Бетис» заинтересован в услугах именитого голкипера

09 ноября 2023, 17:09 |
507
0
Клуб Ла Лиги может подписать Де Хеа в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

«Бетис» может во время январского трансферного окна подписать Давида Де Хеа. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, голкипер «Бетиса» Руй Силва недоволен тем, что в нынешнем сезоне ему приходится делить игровое время с Клаудио Браво, и может потребовать трансфер в январе. Если это случится, приоритетной кандидатурой для «Бетиса» на замену 29-летнему португальцу будет именно Де Хеа.

33-летний испанец остается свободным агентом с июля текущего года, когда закончился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что «Красные дьяволы» хотят вернуть Де Хеа.

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Давид Де Хеа Бетис свободный агент
Источник Twitter
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