Клуб Ла Лиги может подписать Де Хеа в январе

«Бетис» может во время январского трансферного окна подписать Давида Де Хеа. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, голкипер «Бетиса» Руй Силва недоволен тем, что в нынешнем сезоне ему приходится делить игровое время с Клаудио Браво, и может потребовать трансфер в январе. Если это случится, приоритетной кандидатурой для «Бетиса» на замену 29-летнему португальцу будет именно Де Хеа.

33-летний испанец остается свободным агентом с июля текущего года, когда закончился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что «Красные дьяволы» хотят вернуть Де Хеа.