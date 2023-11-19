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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 19:12 | Обновлено 19 ноября 2023, 19:13
928
0

Лидер сборной Италии: «У Украины есть быстрые игроки с отличной техникой»

Николо Барелла – о следующем матче с Украиной

19 ноября 2023, 19:12 | Обновлено 19 ноября 2023, 19:13
928
0
Лидер сборной Италии: «У Украины есть быстрые игроки с отличной техникой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

26-летний полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился ожиданиями от решающего матча отбора Евро-2024 против сборной Украины.

«У Украины есть отличные игроки. Они быстрые с великолепной техникой. Однако мы доказали на Сан-Сиро, что им тяжело, когда мы контролируем мяч, поэтому мы должны стремиться к этому и в завтрашней игре.

Украина – сильная команда, но мы осознаем свои качества и хотим защитить титул чемпиона Европы, который мы заслуженно выиграли. Для этого нам нужно сыграть уверенно» – сказал Баррелла.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Источник Football-Italia
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