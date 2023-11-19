Лидер сборной Италии: «У Украины есть быстрые игроки с отличной техникой»

26-летний полузащитник сборной Италии Николо Барелла поделился ожиданиями от решающего матча отбора Евро-2024 против сборной Украины.

«У Украины есть отличные игроки. Они быстрые с великолепной техникой. Однако мы доказали на Сан-Сиро, что им тяжело, когда мы контролируем мяч, поэтому мы должны стремиться к этому и в завтрашней игре.

Украина – сильная команда, но мы осознаем свои качества и хотим защитить титул чемпиона Европы, который мы заслуженно выиграли. Для этого нам нужно сыграть уверенно» – сказал Баррелла.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.