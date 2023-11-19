МИРОШНИЧЕНКО: «За короткий период Днепр-1 выиграл 5 матчей из 6»​​​​​​​

Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко рассказал о возобновлении тренировочного процесса и состоянии команды:

– Денис, как удалось отдохнуть, и с каким настроением команда возобновила работу?

– Настроение отличное в команде, очень положительное! Мы прошли период в сложном графике, когда было 6 матчей за короткий промежуток времени. Из них мы 5 выиграли, поэтому, думаю, настроение у всех замечательное. Отдохнули, побывали с семьями, потому все очень классно.

– Продолжительная пауза не собьет с хороших рельсов, на которые команда стала в последних матчах?

– Еще восемь дней до официального матча. Мы хорошо подготовимся, все – профессионалы, дома занимались и сейчас находятся в отличном состоянии.

– В последних матчах ты забронировал за собой место в основном составе. Как сам чувствуешь, в каком состоянии находишься?

– У нас нет основных или не основных игроков. Все ребята делают результат, все принадлежат к основной команде. А что касается моего самочувствия, то все хорошо, сейчас набрал форму, чувствую, что нахожусь в хорошей форме.

– Первое место, на которое команда вышла, добавляет амбиции перед завершающим отрезком первой части сезона.

– Думаю, пока не нужно смотреть в таблицу. Туда заглянем весной.