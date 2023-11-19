Днепр-1 возобновил тренировки. Горин и Танчик вернулись в основную группу

Шесть выходных продолжался отдых футболистов «Днепра-1» после победы над «Шахтером», которая вывела днепровскую команду в лидеры чемпионата Украины.

Игроки «Днепра-1» все эти дни не сидели, сложа руки, а поддерживали форму самостоятельно. 19 ноября во второй половине дня команда собралась на тренировочной базе в Приднепровске.

Непогода, которая ближе к вечеру накрыла Днепр, внесла определенные коррективы в расписание. Первая тренировка ограничилась тренажерным залом, но для начала этого было достаточно для втягивания в рабочий процесс. Футболисты выполнили комплекс разнообразных упражнений, а с 20 ноября ежедневные занятия будут также на поле.

В общую группу вернулись Олег Горин и Владимир Танчик, пропустившие последние несколько матчей из-за проблем со здоровьем. Таким образом, в лазарете команды остаются только Игорь Когут, которому была сделана операция в Германии, и Максим Третьяков.

В этом году «Днепр-1» должен провести еще три матча: дома против «Черноморца» (27 ноября) и «Ворсклы» (2 декабря) и на выезде с «Полесьем» (8 декабря).