Днепр-1 возобновил тренировки. Горин и Танчик вернулись в основную группу
19 ноября команда собралась на тренировочной базе в Приднепровске
Шесть выходных продолжался отдых футболистов «Днепра-1» после победы над «Шахтером», которая вывела днепровскую команду в лидеры чемпионата Украины.
Игроки «Днепра-1» все эти дни не сидели, сложа руки, а поддерживали форму самостоятельно. 19 ноября во второй половине дня команда собралась на тренировочной базе в Приднепровске.
Непогода, которая ближе к вечеру накрыла Днепр, внесла определенные коррективы в расписание. Первая тренировка ограничилась тренажерным залом, но для начала этого было достаточно для втягивания в рабочий процесс. Футболисты выполнили комплекс разнообразных упражнений, а с 20 ноября ежедневные занятия будут также на поле.
В общую группу вернулись Олег Горин и Владимир Танчик, пропустившие последние несколько матчей из-за проблем со здоровьем. Таким образом, в лазарете команды остаются только Игорь Когут, которому была сделана операция в Германии, и Максим Третьяков.
В этом году «Днепр-1» должен провести еще три матча: дома против «Черноморца» (27 ноября) и «Ворсклы» (2 декабря) и на выезде с «Полесьем» (8 декабря).
Шість вихідних тривав відпочинок футболістів #Дніпро1 після перемоги над Шахтарем, яка вивела нашу команду у лідери чемпіонату.https://t.co/TdVZzdXDkE— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) November 19, 2023
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