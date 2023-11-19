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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 18:40 | Обновлено 19 ноября 2023, 19:12
1343
0

РЕБРОВ: «Завтра мы покажем все сильные стороны и сделаем все возможное»

Тренер главной команды страны – о матче с Италией

19 ноября 2023, 18:40 | Обновлено 19 ноября 2023, 19:12
1343
0
РЕБРОВ: «Завтра мы покажем все сильные стороны и сделаем все возможное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о решающем поединке квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

«Думаю, что у нас хорошие шансы. Этот матч будет отличаться от того, что был на «Сан-Сиро», потому что завтра мы будем иметь наших болельщиков. Почти весь стадион будет нас поддерживать. Помню наш матч против Германии, который мы играли в Бремене – была очень солидная поддержка среди украинцев, и завтра, уверен, будет так же. Это изменит психологию игроков, потому что когда ты приезжаешь на заполненный «Сан-Сиро» и стадион, где полностью поддерживают тебя, это разные вещи. Это даст большую мотивацию игрокам. Уверен, что у нас хорошие шансы.

Всегда говорю игрокам: не нужно бояться проиграть – важнее бояться не сделать достаточно, чтобы выиграть матч. И завтра мы покажем все сильные стороны и сделаем все возможное.», – сказав Ребров.

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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