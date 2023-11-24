Леброн Джеймс назвал себя лучшим баскетболистом в истории
На днях он добрался до отметки в 39 000 очков
38-летний звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал себя лучшим баскетболистом в истории НБА.
«Топ-2, и я не второй, 1 из 1», – написал Джеймс в комментарии к фотографии в инстаграме.
Ранее Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 39 000 очков в регулярном сезоне. Помимо этого 2-кратный олимпийский чемпион переместился на 7-е место в реестре баскетболистов, забросивших наибольшее количество трехочковых бросков. На счету «Короля Джеймса» теперь 2291 точное попадание из-за дуги.
В конце года баскетболисту исполнится 39 лет.
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