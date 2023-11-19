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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:03
322
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Матч с Италией – еще один на пути Украины на Евро»

Хавбек – о битве с Италией

19 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:03
322
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Матч с Италией – еще один на пути Украины на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась пресс-конференция перед решающим матчем отбора Евро-2024 против Италии. Предстоящий матч оценил капитан сборной Украины Тарас Степаненко.

«Форма игроков в своих клубах? Всегда приятно, когда ребята побеждают в своих командах. Мы за ними следим, присылаем сообщения. Поздравляем их с удачными действиями, голами. Для них это важно. И это круто, когда они выигрывают в топ-чемпионатах. Думаю, это добавляет им уверенности».

«Давление на команду? Думаю, у нас много игроков уже провели матчи такого уровня. Ментально все готовы, атмосфера хорошая. Этот матч – не апогей чего-то. Но работа в течение года привела к тому, что мы имеем шанс сыграть решающий поединок и бороться за Евро-2024. Еще один матч на пути к Евро-2024. И завтра должно быть чуть больше концентрации», – сказал Степаненко.

Матч, который сборной Украине нужно только выигрывать, состоится 20 ноября, старт в 21:45.

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Украина - Италия Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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