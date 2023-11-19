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Молодежные турниры
19 ноября 2023, 16:23 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:56
264
0

ВИДЕО. Как сборная Украины U-21 готовится к матчу против Азербайджана U-21

Игра состоится 21 ноября

19 ноября 2023, 16:23 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:56
264
0
ВИДЕО. Как сборная Украины U-21 готовится к матчу против Азербайджана U-21
УАФ.

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 продолжает подготовку к матчу группы F квалификации Евро-2025 U-21 против ровесников из Азербайджана.

В последнем поединке подопечные Унаи Мельгосы разгромили молодежную команду Люксембурга с убедительным счетом 4:0.

После четырех сыгранных матчей Украина U-21 возглавляет группу F с максимальным количеством очков (12), на три балла меньше у англичан, замыкает группу Азербайджан U-21 с 3 очками, правда, у них еще один матч в запасе.

Матч против Азербайджана U-21 украинцы проведут 21 ноября в 20:00.

ВИДЕО. Как сборная Украины U-21 готовится к матчу против Азербайджана U-21

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Источник Украинская ассоциация футбола
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