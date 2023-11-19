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  4. ВИДЕО. Болельщики сборной Латвии исполнили на трибунах хит «путин – х***о»
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 16:07 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:58
672
1

ВИДЕО. Болельщики сборной Латвии исполнили на трибунах хит «путин – х***о»

Произошло это на матче отбора против Хорватии

19 ноября 2023, 16:07 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:58
672
1
ВИДЕО. Болельщики сборной Латвии исполнили на трибунах хит «путин – х***о»
Getty Images/Global Images Ukraine. Латвийские болельщики

Вчера, 18 ноября, состоялся матч отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Латвии на домашнем поле проиграла сборной Хорватии.

Во время поединка латвийские болельщики исполнили известную кричалку о президенте россии: «Путин – х***о».

После восьми сыгранных матчей отбора национальная команда Латвии занимает последнее место в группе D с тремя очками, Хорватия занимает проходное второе место с 13 баллами в активе.

ВИДЕО. Болельщики сборной Латвии исполнили на трибунах хит «путин – х***о»

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Источник Sport.ua
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Ruslan77777
Молодці латвійці!!
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