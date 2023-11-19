Вчера, 18 ноября, состоялся матч отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Латвии на домашнем поле проиграла сборной Хорватии.

Во время поединка латвийские болельщики исполнили известную кричалку о президенте россии: «Путин – х***о».

После восьми сыгранных матчей отбора национальная команда Латвии занимает последнее место в группе D с тремя очками, Хорватия занимает проходное второе место с 13 баллами в активе.

ВИДЕО. Болельщики сборной Латвии исполнили на трибунах хит «путин – х***о»