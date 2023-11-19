Чемпионат Европы19 ноября 2023, 16:07 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:58
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ВИДЕО. Болельщики сборной Латвии исполнили на трибунах хит «путин – х***о»
Произошло это на матче отбора против Хорватии
19 ноября 2023, 16:07 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:58
672
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Вчера, 18 ноября, состоялся матч отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Латвии на домашнем поле проиграла сборной Хорватии.
Во время поединка латвийские болельщики исполнили известную кричалку о президенте россии: «Путин – х***о».
После восьми сыгранных матчей отбора национальная команда Латвии занимает последнее место в группе D с тремя очками, Хорватия занимает проходное второе место с 13 баллами в активе.
ВИДЕО. Болельщики сборной Латвии исполнили на трибунах хит «путин – х***о»
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