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19 ноября 2023, 15:54 | Обновлено 19 ноября 2023, 15:55
549
1

Алексис САНЧЕС: «На базе сборной Чили нет даже нормального душа»

Нападающий раскритиковал условия, в которых готовится к матчам его национальная команда

19 ноября 2023, 15:54 | Обновлено 19 ноября 2023, 15:55
549
1
Алексис САНЧЕС: «На базе сборной Чили нет даже нормального душа»
infobae.com. Алексис Санчес

Форвард и легенда сборной Чили Алексис Санчес подверг критике условия подготовки к матчам сборной Чили на ее базе.

«На базе я хотел бы иметь подобающийся газон или душ. Есть три душевые кабины, которые не работают, и вам приходится ждать, пока другой человек помоется. Команда не может так работать.

На стадионе я сидел, делал растяжение и увидел, как экскременты выходят из канализации, от нас самих, под душем. Так что это сборная или третьесортная команда? Подобные проблемы постоянно пополняются.

Нам нужно понимать, изучать и чувствовать футбол, у нас нет практики. Я приезжаю в сборную и есть игроки, которые не играли неделями, потому что национальный чемпионат прекращается. У нас организация матчей была не очень хорошей. Мы должны понимать и знать, как это исправить», – сказал Санчес.

В последнем на данный момент матчи отбора на чемпионат мира сборная Чили сыграла в нулевую ничью с Парагваем.

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Алексис Санчес сборная Чили по футболу
Источник Infobae
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Комментарии 1
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Alex Komnin
Це ж Чилі. Звик до Італії й Англії. Бідна країна з нерозвинутою економікою. Хоча б поля є й те радість.
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