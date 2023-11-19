Алексис САНЧЕС: «На базе сборной Чили нет даже нормального душа»
Нападающий раскритиковал условия, в которых готовится к матчам его национальная команда
Форвард и легенда сборной Чили Алексис Санчес подверг критике условия подготовки к матчам сборной Чили на ее базе.
«На базе я хотел бы иметь подобающийся газон или душ. Есть три душевые кабины, которые не работают, и вам приходится ждать, пока другой человек помоется. Команда не может так работать.
На стадионе я сидел, делал растяжение и увидел, как экскременты выходят из канализации, от нас самих, под душем. Так что это сборная или третьесортная команда? Подобные проблемы постоянно пополняются.
Нам нужно понимать, изучать и чувствовать футбол, у нас нет практики. Я приезжаю в сборную и есть игроки, которые не играли неделями, потому что национальный чемпионат прекращается. У нас организация матчей была не очень хорошей. Мы должны понимать и знать, как это исправить», – сказал Санчес.
В последнем на данный момент матчи отбора на чемпионат мира сборная Чили сыграла в нулевую ничью с Парагваем.
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