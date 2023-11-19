Новичок Кривбасса: «Надеюсь, что вскоре ваша страна победит»

Португалец Рафаэль Бандейра, недавно присоединившийся к криворожскому «Кривбассу», ответил на вопросы клубной пресс-службы, рассказал об отношении к войне в Украине и первых впечатлениях от команды.

– Рафаэль, поздравляем в Украине! Какие первые впечатления от прибытия в нашу страну, а также ФК «Кривбасса»?

– Я слышал многое об Украине, знаю что идет несправедливая война, которую начала россия. Надеюсь, что скоро ваша страна победит и будет установлен мир. Что касается клуба, то очень рад присоединиться к «Кривбассу». Я ознакомился с условиями тренировок и проживания. Все на очень высоком уровне.

– Ты – первый португалец в истории ФК «Кривбасс». Знал ли об этом факте?

– Да, я знаю об этом. Я проверял состав команды в последние годы. Этот факт для меня является мотивацией показать свои лучшие качества и достойно представить Португалию в Украине.

– Как вообще возник вариант с «Кривбассом»? Может быть, с кем-то советовался?

– Скауты «Кривбасса» вышли на моего агента и начали переговоры. Когда мой представитель рассказал о варианте с «Кривбассом», то я сказал, что меня все устраивает. Особых препятствий не было.

– Как прошла первая тренировка с «Кривбассом»? Как думаешь, много ли тебе понадобится для адаптации?

– Я думаю, что моя адаптация в Украине проходит нормально. Раньше я играл в Италии и Франции, и все было хорошо. Не думаю, что возникнут проблемы здесь. Поэтому я надеюсь на скорую адаптацию в «Кривбассе».

– Что знал о ФК «Кривбасс» раньше? Может быть, знал об успехах нашего главного тренера Юрия Вернидуба на международной арене?

– Я следил за чемпионатом Украины в этом сезоне и видел классные матчи в исполнении «Кривбасса». Меня поразила игра команды и ее результаты. Это также повлияло на мой выбор. Относительно главного тренера, Юрий Вернидуб – очень квалифицированный специалист. Он хорошо работает с молодыми игроками и умеет раскрывать таланты. Это очень хорошо для моей карьеры.

–Ты выбрал номер 25. Почему именно этот номер?

– Номер 25 всегда был со мной по жизни – это знают мои родные, товарищи и партнеры по командам. Этот номер счастлив для меня, поэтому я не хочу что-либо менять в этом плане.

– Правый защитник – твоя родная позиция. Можешь сыграть на других позициях?

– Да, кроме справа в защите, я могу играть как вингер, а также могу сыграть на левом фланге. Однако я буду действовать на той позиции, где нужно будет тренеру.

- Ты играл в академиях «Спортинга» и туринского «Ювентуса». С кем из мировых звезд футбола пересекался в бывших командах?

– Один из тех, с кем я раньше играл – это Рафаэль Леау. Он очень классный юноша и большой профессионал. Мы хорошо дружим, он положительный и всегда улыбается.

– ФК «Кривбасс» – твой новый клуб. Какие ожидания от сотрудничества и какие задачи ставишь перед собой в «Кривбассе»?

– Сезон достаточно длинный, поэтому я хочу помогать своей новой команде и прогрессировать от матча к матчу. Вместе с «Кривбассом» я хочу пробиться в еврокубки. Чувствую, что нашей команде это по силам – сказал Бандейра.