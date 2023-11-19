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  4. Егор НАЗАРИНА: «Матч Италии и Северной Македонии ничего для нас не решал»
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 15:11 |
185
0

Егор НАЗАРИНА: «Матч Италии и Северной Македонии ничего для нас не решал»

Украине нужна только победа в последнем туре

19 ноября 2023, 15:11 |
185
0
Егор НАЗАРИНА: «Матч Италии и Северной Македонии ничего для нас не решал»
УАФ. Егор Назарина

Полузащитник сборной Украины Егор Назарина не надеялся, что Северная Македония отберет очки у Италии и поможет украинской национальной команде в отборе Евро-2024.

Италия выиграла 5:2, а Украине 20 ноября в последнем матче нужна только победа в матче с итальянцами.

«Провели восстановительную работу. После тренировки отправляемся в Германию, где уже будем готовиться к поединку с Италией. Все в хорошем настроении, полны сил, готовимся к важной игре. Конечно, смотрели матч Италия – Северная Македония. Здесь важен не столько результат, сколько то, как играла команда соперников. Мы проанализируем этот поединок, тренерский штаб укажет на их сильные и слабые стороны. Будем готовиться, надеемся показать себя и добиться положительного результата.

Мы фокусируемся на нашей игре. Для нас важно получить положительный результат, победить. Этот матч для нас, можно сказать, ничего не решал.

Также смотрел поединок молодежной сборной Украины с Люксембургом. Наши ребята молодцы, победили, двигаются дальше, так что желаю им успехов, выхода на Евро с первого места», — сказал Назарина.

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Украина - Италия Егор Назарина сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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