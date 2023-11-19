Из-за зеленого змея. Из сборной Чехии вывели трех футболистов
Брабец, Цоуфал и Кухта покинули расположение национальной команды
Пресс-служба национальной сборной Чехии распространила информацию о том, что перед матчем против Молдовы в отборочном турнире Евро-2024 из команды выведены три футболиста.
«Три игрока сборной нарушили внутренние правила сборной в субботу вечером. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули расположение сборной по решению руководства», — сказано в заявлении сборной Чехии.
Чешские СМИ утверждают, что игроки наказаны из-за посещения ночного клуба и распития алкоголя в преддверии решающего поединка евроотбора
20 ноября сборная Чехии примет дома Молдову. За тур до завершения отборочного турнира чехи с 12 очками занимают второе место в группе E, опережая молдаван на два очка. В предыдущем матче сборная Чехии, сыграв 1:1 с Польшей, лишила поляков прямой путевки на Евро-2024.
Tři hráči národního týmu zásadním způsobem v sobotu v noci porušili interní pravidla reprezentace. Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta s okamžitou platností z rozhodnutí vedení reprezentace opustili sraz národního týmu. pic.twitter.com/LKbwGkBnL0— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 19, 2023
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