Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из-за зеленого змея. Из сборной Чехии вывели трех футболистов
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 14:27 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:37
1075
0

Из-за зеленого змея. Из сборной Чехии вывели трех футболистов

Брабец, Цоуфал и Кухта покинули расположение национальной команды

19 ноября 2023, 14:27 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:37
1075
0
Из-за зеленого змея. Из сборной Чехии вывели трех футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба национальной сборной Чехии распространила информацию о том, что перед матчем против Молдовы в отборочном турнире Евро-2024 из команды выведены три футболиста.

«Три игрока сборной нарушили внутренние правила сборной в субботу вечером. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули расположение сборной по решению руководства», — сказано в заявлении сборной Чехии.

Чешские СМИ утверждают, что игроки наказаны из-за посещения ночного клуба и распития алкоголя в преддверии решающего поединка евроотбора

20 ноября сборная Чехии примет дома Молдову. За тур до завершения отборочного турнира чехи с 12 очками занимают второе место в группе E, опережая молдаван на два очка. В предыдущем матче сборная Чехии, сыграв 1:1 с Польшей, лишила поляков прямой путевки на Евро-2024.

По теме:
Егор НАЗАРИНА: «Матч Италии и Северной Македонии ничего для нас не решал»
Андрей ПОЛУНИН: «В Леверкузене будет осторожная игра от обеих сборных»
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
сборная Чехии по футболу Евро-2024
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай ЦЫМБАЛ: «Бразильцы ФК ЮКСА не затерялись бы и в УПЛ»
Футбол | 19 ноября 2023, 11:28 0
Николай ЦЫМБАЛ: «Бразильцы ФК ЮКСА не затерялись бы и в УПЛ»
Николай ЦЫМБАЛ: «Бразильцы ФК ЮКСА не затерялись бы и в УПЛ»

Тренер команды из Тарасовки – о победе над «Чайкой» и перспективах подопечных

ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
Теннис | 18 ноября 2023, 23:42 8
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером

Даниил воспроизвел культовую сцену из «Кровавого спорта»

Футболист сборной Армении, играющий на россии, обвинил Петракова во лжи
Футбол | 18.11.2023, 15:28
Футболист сборной Армении, играющий на россии, обвинил Петракова во лжи
Футболист сборной Армении, играющий на россии, обвинил Петракова во лжи
Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
Футбол | 19.11.2023, 13:19
Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
Футбол | 19.11.2023, 10:06
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
17.11.2023, 23:59 5
Футбол
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
18.11.2023, 07:40 1
Бокс
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
18.11.2023, 09:40
Бокс
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
19.11.2023, 00:15
Футбол
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
17.11.2023, 20:25 32
Футбол
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
18.11.2023, 13:56 157
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем