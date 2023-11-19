ПСЖ – в шоке! Парижане надолго лишились перспективного тинейджера

Французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери больше не сыграет в 2023 году. Причина – травма голеностопа, полученная им в матче сборной Франции против Гибралтара (14:0) в отборе на Евро-2024.

В субботу, 18 ноября, 17-летний Заир-Эмери дебютировал за сборную Франции и стал автором одного из голов в игре с Гибралтаром, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.

Сообщается, что Уоррен Заир-Эмери получил серьезное растяжение связок голеностопного сустава на правой ноге. Предварительное обследование не выявило у полузащитника разрыва связок. Впрочем, его восстановление может растянуться до начала 2024 года.

В нынешнем сезоне Заир-Эмери забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 15 матчах за «ПСЖ».