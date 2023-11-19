ФОТО. Как сборная Украины U-21 разгромила ровесников из Люксембурга

17 ноября молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21 (4:0).

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играла в испанской Мурсии.

Голы в ворота команды Люксембурга забили Владислав Ванат, Арсений Батагов, Назар Волошин, Игорь Краснопир.

Сине-желтые лидируют в группе с 12 очками, одолев в октябре и англичан (3:2).

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