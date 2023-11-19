Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября состоится финальный матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) сыграет против первой ракетки мира Новака Джоковича (Сербия). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Гранольерс / Себальос – Рам / Салсбери. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов. Счет 4:1 в пользу Новака.

Новак и Янник играли между собой во 2-м туре Зеленой группы.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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