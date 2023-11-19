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  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
19 ноября 2023, 05:40 |
265
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Итогового турнира АТР 2023

19 ноября 2023, 05:40 |
265
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер

19 ноября состоится финальный матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) сыграет против первой ракетки мира Новака Джоковича (Сербия). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Гранольерс / Себальос – Рам / Салсбери. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов. Счет 4:1 в пользу Новака.

Новак и Янник играли между собой во 2-м туре Зеленой группы.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Янник Синнер Новак Джокович смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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