Холанда на Евро-2024 не будет. Сборная Норвегии потеряла шансы на плей-офф

Сборная Норвегии со звездным Эрлингом Холандом окончательно потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2024.

Этот факт стал известен после того, как национальная команда Израиля не сумела выйти из группы I, пропустив Румынию и Швейцарию.

Норвегии нужно было, чтобы как минимум 3 сборные из списка Украина, Исландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Финляндия вышли на Евро из групп. Тогда бы Норвегия смогла принять участие в плей-офф.

Однако перед Израилем такие шансы потеряли Финляндия, Исландия и Босния. Напрямую на ЧЕ могут выйти теперь только Украина и Сербия.

В отборочной группе А норвежцы с 10 очками занимают третье место, отставая от Испании (18) и Шотландии (16) перед последним туром. Возможность напрямую выйти на Евро была потеряна еще в октябре.