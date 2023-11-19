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Франция
19 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 19 ноября 2023, 01:00
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0

Холанда на Евро-2024 не будет. Сборная Норвегии потеряла шансы на плей-офф

Это случилось после того, как Израиль не сумел выйти на ЧЕ из группы

19 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 19 ноября 2023, 01:00
405
0
Холанда на Евро-2024 не будет. Сборная Норвегии потеряла шансы на плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Сборная Норвегии со звездным Эрлингом Холандом окончательно потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2024.

Этот факт стал известен после того, как национальная команда Израиля не сумела выйти из группы I, пропустив Румынию и Швейцарию.

Норвегии нужно было, чтобы как минимум 3 сборные из списка Украина, Исландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Финляндия вышли на Евро из групп. Тогда бы Норвегия смогла принять участие в плей-офф.

Однако перед Израилем такие шансы потеряли Финляндия, Исландия и Босния. Напрямую на ЧЕ могут выйти теперь только Украина и Сербия.

В отборочной группе А норвежцы с 10 очками занимают третье место, отставая от Испании (18) и Шотландии (16) перед последним туром. Возможность напрямую выйти на Евро была потеряна еще в октябре.

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сборная Норвегии по футболу Евро-2024 Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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