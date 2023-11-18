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Евро
Латвия
18.11.2023 19:00 – FT 0 : 2
Хорватия
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 23:25 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:45
172
0

Латвия – Хорватия – 0:2. Далич похоронил надежды Петракова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

18 ноября 2023, 23:25 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:45
172
0
Латвия – Хорватия – 0:2. Далич похоронил надежды Петракова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D между сборными Латвии и Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

После этой победы подопечные Златко Далича точно не опустятся ниже сборной Армении в квартете, похоронив шансы Петракова на выход на Евро.

Евро-2024. Квалификация

Группа D. 9-й тур

Латвия – Хорватия – 0:2

Голы: Майер, 7, Крамарич, 16

Видео голов и обзор матча:

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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