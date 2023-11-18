Чемпионат Европы18 ноября 2023, 23:25 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:45
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Латвия – Хорватия – 0:2. Далич похоронил надежды Петракова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
18 ноября 2023, 23:25 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:45
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18 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D между сборными Латвии и Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
После этой победы подопечные Златко Далича точно не опустятся ниже сборной Армении в квартете, похоронив шансы Петракова на выход на Евро.
Евро-2024. Квалификация
Группа D. 9-й тур
Латвия – Хорватия – 0:2
Голы: Майер, 7, Крамарич, 16
Видео голов и обзор матча:
События матча
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
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