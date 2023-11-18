18 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D между сборными Латвии и Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

После этой победы подопечные Златко Далича точно не опустятся ниже сборной Армении в квартете, похоронив шансы Петракова на выход на Евро.

Евро-2024. Квалификация

Группа D. 9-й тур

Латвия – Хорватия – 0:2

Голы: Майер, 7, Крамарич, 16

Видео голов и обзор матча: