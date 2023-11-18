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  4. Синнер рассказал, как удалось переломить ход матча с Медведевым
ATP
18 ноября 2023, 23:17 |
105
0

Синнер рассказал, как удалось переломить ход матча с Медведевым

Итальянский теннисист старался действовать более агрессивно в финальной партии

18 ноября 2023, 23:17 |
105
0
Синнер рассказал, как удалось переломить ход матча с Медведевым
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал Итогового турнира АТР 2023 в Турине. В полуфинале он в трех сетах обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:7, 6:1).

«Это невероятное чувство. Сегодня был очень тяжелый матч. Я чувствовал, что он играет более агрессивно, особенно в первом сете. Каким-то образом мне удалось сделать брейк, и с этого момента я почувствовал себя лучше. Второй сет был очень напряженным, но затем он провел очень хороший тай-брейк. В третьем сете я просто старался действовать более агрессивно и немного разнообразить свою игру. Я счастлив, что попал в финал», – сказал 22-летний Синнер.

Также Янник прокомментировал тот факт, что он может стать первым итальянским теннисистом, который выиграет Итоговый турнир.

«Это большая честь – испытывать такое давление. Даже за неделю до этого события я чувствовал себя очень хорошо на этом корте. Он довольно быстрый. Публика дала мне столько энергии», – добавил теннисист.

В матче за титул Янник сразится против Новак Джоковича или Карлоса Алькараса.

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Итоговый турнир ATP Даниил Медведев Янник Синнер
Источник Nitto ATP Finals
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