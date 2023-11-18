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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 22:58 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:16
1699
0

ВИДЕО. Кого в самолете трусило? Сборная Украина прибыла в Германию

20 ноября сборная Украины сыграет против Италии в последнем туре отбора к Евро-2024

18 ноября 2023, 22:58 | Обновлено 18 ноября 2023, 23:16
1699
0
ВИДЕО. Кого в самолете трусило? Сборная Украина прибыла в Германию
УАФ. Михаил Мудрик

18 ноября сборная Украины по футболу прибыла в Леверкузен (Германия).

Роман Яремчук сказал, что его немного трусило в самолете. Александр Караваев подтвердил слова форварда, но заявил, что перелет прошел успешно.

Уже в понедельник, через 2 дня, «сине-желтые» сыграют в последнем решающем 10-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе С против Италии.

Встреча состоится на стадионе «БайАрене». Время начала матча – 21:45 по Киеву.

Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.

В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).

ВИДЕО. Кого в самолете трусило? Сборная Украина прибыла в Германию

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Источник Sport.ua
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