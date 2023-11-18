ВИДЕО. Кого в самолете трусило? Сборная Украина прибыла в Германию
20 ноября сборная Украины сыграет против Италии в последнем туре отбора к Евро-2024
18 ноября сборная Украины по футболу прибыла в Леверкузен (Германия).
Роман Яремчук сказал, что его немного трусило в самолете. Александр Караваев подтвердил слова форварда, но заявил, что перелет прошел успешно.
Уже в понедельник, через 2 дня, «сине-желтые» сыграют в последнем решающем 10-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе С против Италии.
Встреча состоится на стадионе «БайАрене». Время начала матча – 21:45 по Киеву.
Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.
В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).
ВИДЕО. Кого в самолете трусило? Сборная Украина прибыла в Германию
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