Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Поединок пройдет 20 ноября в Леверкузене на «БайАрене»
20 ноября состоится матч последнего решающего 10-го тура в отборочном этапе Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии.
Поединок пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Явными фаворитами матча считаются итальянцы. Коэффициент на победу «Скуадры Адзурры» составляет 1.91.
Ничья расценивается в 3.70. На победу национальной команды Украины можно поставить с коэффициентом 4.30.
Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.
В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).
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