Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 21:36 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:47
1909
4

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024

Поединок пройдет 20 ноября в Леверкузене на «БайАрене»

18 ноября 2023, 21:36 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:47
1909
4
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
УАФ

20 ноября состоится матч последнего решающего 10-го тура в отборочном этапе Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии.

Поединок пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Явными фаворитами матча считаются итальянцы. Коэффициент на победу «Скуадры Адзурры» составляет 1.91.

Ничья расценивается в 3.70. На победу национальной команды Украины можно поставить с коэффициентом 4.30.

Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.

В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).

По теме:
Игрок ПСЖ в 17 дебютировал за Францию, забил и заработал удаление соперника
ФОТО. Будет жарко. Сборная Украины прилетела в Леверкузен на матч с Италией
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Италия котировки букмекеров азарт Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Вереса: «Я не веду переговоры с террористами»
Футбол | 18 ноября 2023, 15:22 11
Президент Вереса: «Я не веду переговоры с террористами»
Президент Вереса: «Я не веду переговоры с террористами»

Иван Надеин прокомментировал скандальную историю с трансфером Дмитрия Годи

ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
Футбол | 18 ноября 2023, 11:18 4
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»

Игроки сборной Польши проявили солидарность со своими соперниками из Израиля

Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Футбол | 18.11.2023, 13:56
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
Футбол | 18.11.2023, 21:55
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
Футбол | 17.11.2023, 23:39
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Насрать на эти прогнозы. Надо выйти и биться
Ответить
+3
KirTheKing
это такие букмекеры, как я балерина.. наши порвут итальянцев как тузик грелку в понедельник!!! и тогда посмотрим кто тут главный букмекер..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Sit Simurg
Є головний для нас кеф  - "виграш Італії або нічия" - 1,3 приблизно ..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
17.11.2023, 23:59 5
Футбол
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
17.11.2023, 14:39 25
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 8
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
18.11.2023, 06:01 1
Футбол
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем