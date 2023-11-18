Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024

20 ноября состоится матч последнего решающего 10-го тура в отборочном этапе Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии.

Поединок пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Явными фаворитами матча считаются итальянцы. Коэффициент на победу «Скуадры Адзурры» составляет 1.91.

Ничья расценивается в 3.70. На победу национальной команды Украины можно поставить с коэффициентом 4.30.

Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.

В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).