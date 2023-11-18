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Молодежные турниры
18 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:32
1802
2

Таблицы Евро U-19. Украина – третья. Нужна только победа против Словакии

18 ноября состоялись матчи квалификации чемпионата Европы

18 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 18 ноября 2023, 21:32
1802
2
Таблицы Евро U-19. Украина – третья. Нужна только победа против Словакии
УАФ

18 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа Евро-2024 среди команд U-19.

Сборная Украины сенсационно уступила команде Косова со счетом 0:4.

В группе 7 Украина и Косово играют вместе со Словакией и Мальтой, матч которых завершился 3:0 в пользу словаков.

«Сине-желтые» занимают 3-е место в квартете с 3 очками. Первые две позиции делят Косово и Словакия с 4 пунктами, последняя строчка у Мальты (0).

Для того, чтобы занять 1-е или 2-е место в группе и выйти во 2-й этап квалификации, в последнем 3-м туре Украине нужна только победа в матче против Словакии. Поединок состоится 21 ноября в 12:00 по Киеву.

Евро-2024 U-19. Квалификация. 18 ноября

  • Шотландия U-19 – Андорра U-19 – 3:1
  • Греция U-19 – Литва U-19 – 2:1
  • Ирландия U-19 – Словения U-19 – 0:0
  • Украина U-19 – Косово U-19 – 0:4
  • Грузия U-19 – Молдова U-19 – 2:1
  • Израиль U-19 – Армения U-19 – 1:0
  • Хорватия U-19 – Фарерские острова U-19 – 2:0
  • Италия U-19 – Швейцария U-19 – 0:1
  • Сербия U-19 – Болгария U-19 – 0:0
  • Бельгия U-19 – Албания U-19 – 2:0
  • Испания U-19 – Кипра U-19 – 2:0
  • Турция U-19 – беларусь U-19 – 3:1
  • Словакия U-19 – Мальта U-19 – 3:0
  • Дания U-19 – Эстония U-19 – 4:0
  • Босния и Герцеговина U-19 – Люксембург U-19 – 1:0
  • Нидерланды U-19 – Азербайджан U-19 – 2:1
  • Франция U-19 – Исландия U-19 – 1:0
  • Швеция U-19 – Лихтенштейн U-19 – 0:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Анна Гусак
Може над Словаччиною?
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Shturmgewehr
Треба, значить буде!
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