Таблицы Евро U-19. Украина – третья. Нужна только победа против Словакии

18 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа Евро-2024 среди команд U-19.

Сборная Украины сенсационно уступила команде Косова со счетом 0:4.

В группе 7 Украина и Косово играют вместе со Словакией и Мальтой, матч которых завершился 3:0 в пользу словаков.

«Сине-желтые» занимают 3-е место в квартете с 3 очками. Первые две позиции делят Косово и Словакия с 4 пунктами, последняя строчка у Мальты (0).

Для того, чтобы занять 1-е или 2-е место в группе и выйти во 2-й этап квалификации, в последнем 3-м туре Украине нужна только победа в матче против Словакии. Поединок состоится 21 ноября в 12:00 по Киеву.

Евро-2024 U-19. Квалификация. 18 ноября

Шотландия U-19 – Андорра U-19 – 3:1

– Андорра U-19 – 3:1 Греция U-19 – Литва U-19 – 2:1

– Литва U-19 – 2:1 Ирландия U-19 – Словения U-19 – 0:0

Украина U-19 – Косово U-19 – 0:4

Грузия U-19 – Молдова U-19 – 2:1

– Молдова U-19 – 2:1 Израиль U-19 – Армения U-19 – 1:0

– Армения U-19 – 1:0 Хорватия U-19 – Фарерские острова U-19 – 2:0

– Фарерские острова U-19 – 2:0 Италия U-19 – Швейцария U-19 – 0:1

– 0:1 Сербия U-19 – Болгария U-19 – 0:0

Бельгия U-19 – Албания U-19 – 2:0

– Албания U-19 – 2:0 Испания U-19 – Кипра U-19 – 2:0

– Кипра U-19 – 2:0 Турция U-19 – беларусь U-19 – 3:1

– беларусь U-19 – 3:1 Словакия U-19 – Мальта U-19 – 3:0

– Мальта U-19 – 3:0 Дания U-19 – Эстония U-19 – 4:0

– Эстония U-19 – 4:0 Босния и Герцеговина U-19 – Люксембург U-19 – 1:0

– Люксембург U-19 – 1:0 Нидерланды U-19 – Азербайджан U-19 – 2:1

– Азербайджан U-19 – 2:1 Франция U-19 – Исландия U-19 – 1:0

– Исландия U-19 – 1:0 Швеция U-19 – Лихтенштейн U-19 – 0:0

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