Таблицы Евро U-19. Украина – третья. Нужна только победа против Словакии
18 ноября состоялись матчи квалификации чемпионата Европы
18 ноября состоялись матчи отборочного группового этапа Евро-2024 среди команд U-19.
Сборная Украины сенсационно уступила команде Косова со счетом 0:4.
В группе 7 Украина и Косово играют вместе со Словакией и Мальтой, матч которых завершился 3:0 в пользу словаков.
«Сине-желтые» занимают 3-е место в квартете с 3 очками. Первые две позиции делят Косово и Словакия с 4 пунктами, последняя строчка у Мальты (0).
Для того, чтобы занять 1-е или 2-е место в группе и выйти во 2-й этап квалификации, в последнем 3-м туре Украине нужна только победа в матче против Словакии. Поединок состоится 21 ноября в 12:00 по Киеву.
Евро-2024 U-19. Квалификация. 18 ноября
- Шотландия U-19 – Андорра U-19 – 3:1
- Греция U-19 – Литва U-19 – 2:1
- Ирландия U-19 – Словения U-19 – 0:0
- Украина U-19 – Косово U-19 – 0:4
- Грузия U-19 – Молдова U-19 – 2:1
- Израиль U-19 – Армения U-19 – 1:0
- Хорватия U-19 – Фарерские острова U-19 – 2:0
- Италия U-19 – Швейцария U-19 – 0:1
- Сербия U-19 – Болгария U-19 – 0:0
- Бельгия U-19 – Албания U-19 – 2:0
- Испания U-19 – Кипра U-19 – 2:0
- Турция U-19 – беларусь U-19 – 3:1
- Словакия U-19 – Мальта U-19 – 3:0
- Дания U-19 – Эстония U-19 – 4:0
- Босния и Герцеговина U-19 – Люксембург U-19 – 1:0
- Нидерланды U-19 – Азербайджан U-19 – 2:1
- Франция U-19 – Исландия U-19 – 1:0
- Швеция U-19 – Лихтенштейн U-19 – 0:0
Турнирные таблицы
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