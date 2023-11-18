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Англия
18 ноября 2023, 20:41 |
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Тоттенхэм нацелился на полузащитника сборной Италии

Брайан Кристанте может покинуть «Рому»

18 ноября 2023, 20:41 |
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0
Тоттенхэм нацелился на полузащитника сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Кристанте

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» и сборной Италии Брайану Кристанте. Об этом сообщает ресурс TeamTalk. «Шпоры» готовы предложить за 28-летнего хавбека 30 миллионов евро.

Подписать вице-капитана «Ромы» будет непросто, учитывая, что недавно он продлил контракт с клубом до лета 2027 года. Кристанте является ключевым игроком команды Жозе Моуриньо, который в нынешнем сезоне принял участие во всех 16 матчах команды во всех турнирах, отличившись в них 2 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось об интересе к Кристанте со стороны «Аль-Насра».

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Тоттенхэм Бриан Кристанте Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник TeamTalk
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