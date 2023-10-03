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  4. Игрок Ромы может стать партнером Роналду в Аль-Насре
Италия
03 октября 2023, 14:22 |
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Игрок Ромы может стать партнером Роналду в Аль-Насре

Бриан Кристанте заинтересовал клуб Саудовской Аравии

03 октября 2023, 14:22 |
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Игрок Ромы может стать партнером Роналду в Аль-Насре
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Кристанте

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте в январе 2023 года может перейти в саудовский «Аль-Наср», сообщает итальянское издание Calciomercato.

Контракт 28-летнего игрока действует до лета 2027 года, так что договориться о трансфере будет нелегко. Но «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, готов заплатить за него хорошую компенсацию.

В этом сезоне Бриан Кристанте находится в лучшей форме со времен первого сезона в «Роме». В 7 матчах Серии А на его счету 2 забитых мяча и 2 голевых передачи – больше результативных действий за сезон чемпионата в составе римлян он набирал только в кампании 2018/19, когда отличился 4 голами и 3 ассистами.

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Бриан Кристанте Рома Рим Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Calciomercato
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