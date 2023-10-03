Игрок Ромы может стать партнером Роналду в Аль-Насре
Бриан Кристанте заинтересовал клуб Саудовской Аравии
Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте в январе 2023 года может перейти в саудовский «Аль-Наср», сообщает итальянское издание Calciomercato.
Контракт 28-летнего игрока действует до лета 2027 года, так что договориться о трансфере будет нелегко. Но «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, готов заплатить за него хорошую компенсацию.
В этом сезоне Бриан Кристанте находится в лучшей форме со времен первого сезона в «Роме». В 7 матчах Серии А на его счету 2 забитых мяча и 2 голевых передачи – больше результативных действий за сезон чемпионата в составе римлян он набирал только в кампании 2018/19, когда отличился 4 голами и 3 ассистами.
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