Игрок Ромы может стать партнером Роналду в Аль-Насре

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте в январе 2023 года может перейти в саудовский «Аль-Наср», сообщает итальянское издание Calciomercato.

Контракт 28-летнего игрока действует до лета 2027 года, так что договориться о трансфере будет нелегко. Но «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, готов заплатить за него хорошую компенсацию.

В этом сезоне Бриан Кристанте находится в лучшей форме со времен первого сезона в «Роме». В 7 матчах Серии А на его счету 2 забитых мяча и 2 голевых передачи – больше результативных действий за сезон чемпионата в составе римлян он набирал только в кампании 2018/19, когда отличился 4 голами и 3 ассистами.