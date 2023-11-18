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  4. ПЕДРО: «Слова Моуриньо меня смешат, он забавный человек»
Италия
18 ноября 2023, 20:06 |
803
0

ПЕДРО: «Слова Моуриньо меня смешат, он забавный человек»

Вингер «Лацио» ответил на обвинения тренера «Ромы»

18 ноября 2023, 20:06 |
803
0
ПЕДРО: «Слова Моуриньо меня смешат, он забавный человек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Родригес

После недавнего римского дерби (ничья 0:0) главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо обвинил вингера «Лацио» Педро в симуляции, назвав его «пловцом».

Однако сам испанец не придает этим словам большого значения:

«Слова Моуринью? Они меня смешат. Потому что мы все знаем, каков Моу, он тоже делал это в прошлом. Он говорит то одно, то другое.

Так всегда бывает: когда он говорит не о судье, то говорит о календаре, об игроке, который падает на землю. Я знаю его очень хорошо, он очень забавный человек. Я знаю, что он использует слова, чтобы разрядить огромное напряжение вокруг дерби. Я знаю его очень хорошо, так как он был моим тренером в «Челси».

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Педро Родригес Жозе Моуриньо Рома Рим Лацио Лацио - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Альфредо Педулла
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