Александр ЗИНЧЕНКО: «Надеюсь, что Судаков перейдет в Арсенал зимой»

Украинский защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что хотел бы видеть Георгия Судакова, который сейчас выступает за «Шахтера», в составе «канониров:

– В какой клуб зимой перейдет Судаков?

– Надеюсь, в «Арсенал».

– Кого из игроков сборной Украины ты забрал бы в «Арсенал», если бы мог?

– Матвиенко, – сказал Зинченко.

В понедельник, 20 ноября, «сине-желтые» сыграют в последнем решающем 10-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе С против Италии.

Встреча состоится на стадионе «БайАрене». Время начала матча – 21:45 по Киеву.

Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.

В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).

Ранее Зинченко поделился мнением о «Скуадра Адзурры».