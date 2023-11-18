Александр ЗИНЧЕНКО: «Надеюсь, что Судаков перейдет в Арсенал зимой»
Защитник сборной Украины надеется увидеть Георгия в составе «канониров»
Украинский защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что хотел бы видеть Георгия Судакова, который сейчас выступает за «Шахтера», в составе «канониров:
– В какой клуб зимой перейдет Судаков?
– Надеюсь, в «Арсенал».
– Кого из игроков сборной Украины ты забрал бы в «Арсенал», если бы мог?
– Матвиенко, – сказал Зинченко.
В понедельник, 20 ноября, «сине-желтые» сыграют в последнем решающем 10-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе С против Италии.
Встреча состоится на стадионе «БайАрене». Время начала матча – 21:45 по Киеву.
Подопечным Сергея Реброва нужна будет только победа для того, чтобы выйти в основную часть чемпионата Европы.
В группе С сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе, позади Англии (19).
Ранее Зинченко поделился мнением о «Скуадра Адзурры».
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