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Испания
18 ноября 2023, 19:04 |
231
0

Реал готов продлить контракт с Анчелотти

Тренер может остаться в клубе еще на два года

18 ноября 2023, 19:04 |
231
0
Реал готов продлить контракт с Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером команды Карло Анчелотти. Об этом сообщают испанские СМИ.

Текущий контракт Анчелотти действует до лета 2024 года. Сам 64-летний итальянец готов остаться в «Реале». Ранее неоднократно сообщалось о том, что летом 2024 году Анчелотти возглавит сборную Бразилии, однако пока что контракт так и не был подписан.

Анчелотти работает с «Реалом» с лета 2021 года. Ранее он уже возглавлял команду в 2013 – 2015 годах. В 2014 и 2022 годах итальянец приводил «Реал» к победе в Лиге чемпионов.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти продление контракта
Источник Relevo
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