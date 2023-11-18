Реал готов продлить контракт с Анчелотти

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером команды Карло Анчелотти. Об этом сообщают испанские СМИ.

Текущий контракт Анчелотти действует до лета 2024 года. Сам 64-летний итальянец готов остаться в «Реале». Ранее неоднократно сообщалось о том, что летом 2024 году Анчелотти возглавит сборную Бразилии, однако пока что контракт так и не был подписан.

Анчелотти работает с «Реалом» с лета 2021 года. Ранее он уже возглавлял команду в 2013 – 2015 годах. В 2014 и 2022 годах итальянец приводил «Реал» к победе в Лиге чемпионов.